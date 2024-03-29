أمنيات تجلب تجربة معيشة حصرية وفاخرة على الواجهة البحرية إلى قلب دبي

أعلنت شركة أمنيات OMNIYAT، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إنجازٍ جديد في إطار مسيرة التحول والتطوير التي تشهدها منطقة مراسي باي، من خلال إطلاق مشروع “فيلا فينتو”. وتنضم التحفة المعمارية الجديدة، الذي من المقرر أن يتم تطويرها في منطقة برج خليفة، إلى مشروع “فيلا” الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وسيسهم هذين المشروعين في تحقيق دورٍ بارز ورئيسي في هذه الوجهة الفاخرة المرتقبة في قلب دبي، التي تعمل شركة أمنيات على تطويرها وتحويلها إلى وجهة حصرية فائقة الفخامة.

وستنضم التحفتان المعماريتان إلى مشروع “ذا لانا، دورشيستر كوليكشن، دبي”، المتواجد في مراسي باي مارينا، والذي يتألف من فندقٍ متميز ووحدات سكنية، و استقبل مؤخرًا أوائل ضيوفه ومقيميه.

عملت شركة أمنيات على التصاميم الهندسية والفنية، لمشروع “فيلا” و “فيلا فينتو”، بما يتماشى مع فلسفتها الخاصة ورؤيتها المغايرة، المتمثلة في إعادة تصور تجربة عيش حصرية توازي بين الفخامة والايقاع العصري.

أمنيات والشركاء

من خلال التعاون مع “فوستر آند بارتنرز” Foster + Partners الشركة العالمية الحائزة على عدة جوائز، وثنائي التصميم الفرنسي جيل إيه بواسييه Gilles & Boissier، يتمحور تركيز أمنيات على أعلى مستويات ومعايير الحرفية، التي تتجسد في الهندسة المعمارية الخارجية المنحنية وبيئة عيش داخلية وخارجية سلسلة وكلاسيكية، وتصميمات داخلية مخصصة وتكنولوجيات ذكية متكاملة. وتوفر الواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض إلى الأسقف، إلى الشرفات الواسعة والملتفة مع أحواض سباحة خاصة، إطلالة خلابة على مراسي باي ووسط مدينة دبي وبرج خليفة.

تضم “فيلا” و” فيلا فينتو”، وحدات سكنية استثنائية. ويـضم مشروع “فيلا” قصر متميز Sky Palace يتـألف من خمس غرف نوم، في حين يقدم مشروع “فيلا فينتو” شقتين بنتهاوس، وثلاث شقق دوبلكس Skybridge وغرف طعام “معلقة” مميزة.

ويوفر المشروعان الفرصة للسكان للاستمتاع بوسائل الراحة والخدمات المتميزة، من مجموعة دورشيستر كوليكشن، إلى جانب مستويات الرفاهية الإضافية المتمثلة في إمكانية الوصول إلى الميزات التي تقدمها فندق ذا لانا، الذي يرتبط بسلاسة عبر ممشى الواجهة البحرية. ويشمل ذلك الوصول إلى أحواض السباحة اللامتناهية، واستوديوهات اللياقة البدنية، والمنتجعات الصحية، وغرف السينما، وقاعات الاجتماعات، بالإضافة إلى امتيازات إضافية في النادي الشاطئي في “وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن ، دبي”.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات OMNIYAT:”تواصل دبي، في تجاوز التوقعات العالمية والمحلية، من خلال مفاهيمها المعمارية ومساحات وييئات عيش معززة تحقق تجارب راقية. ويجسد مشروع “فيلا” و”فيلا فينتو” معياراً جديداً في صناعة الأماكن الأنيقة والكلاسيكية، ضمن منظومة بيئية وموقع فريد من نوعه. ومن خلال تطوير هذين المشروعين وخطط تحويل مراسي باي، تواصل أمنيات صياغة وإنشاء وجهات فائقة الفخامة تلبي احتياجات وتطلعات الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم”.