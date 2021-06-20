شاهد إطلاق تقنية البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في العاصمة السعودية

أعلنت “دار الأركان”، أنها باشرت بإطلاق تقنية البناء باستخدام ” الطباعة ثلاثية الأبعاد ” في إنجاز هو الأول من نوعه بالمنطقة، والتي ستساهم في زيادة سرعة عمليات الإنشاء والتشييد والارتقاء بمستويات السلامة والحد من مخلفات البناء والأخطاء.

وبالتعاون مع كوبُد “COBOD”، عكفت “دار الأركان” على إطلاق هذه التقنية المبتكرة لتحفيز القطاع العقاري على تبني ممارسات بناء وتشييد متطورة ومستدامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي ودفع عجلة تكنولوجيا البناء.