شاهد مدينة مينابوليس تتحول إلى ساحة حرب شوارع

احتجاجات الولايات المتحدة: اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الأمريكيين في مينابوليس ، الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد تزداد توسعا وترامب يدعو إلى "المصالحة"

ازدادت رقعة المظاهرات توسعا مساء السبت في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن بينها لوس أنجلس وفيلادلفيا وأتلانتا وغيرها. وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى". توسعت رقعة المظاهرات في الولايات المتحدة على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل للشرطة في مدينة مينيابوليس. ففي لوس أنجلس، أطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع متظاهرين أضرموا النار في سيارة للشرطة.

كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك، حيث جرت عمليات اعتقال عدة. وتم إحراق سيارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها.

وشهدت الولايات المتحدة الجمعة إحدى أسوأ ليالي الاضطرابات الأهلية منذ عقود.

فرانس 24