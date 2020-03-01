شاهد باللهجة الخليجية، شهالحلاوه لمحمد عساف تحصد أول مليون مشاهدة

حصدت أغنية « شهالحلاوه » لمحبوب العرب الفنان محمد عساف أول مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز «يوتيوب» وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها باللهجة العراقية ، محققا انتشاراً واسعاً بعد التفاعل الكبير وتداولهم للأغنية عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي .

حصدت أغنية « شهالحلاوه » لمحبوب العرب الفنان محمد عساف أول مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز «يوتيوب» وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها باللهجة العراقية ، محققا انتشاراً واسعاً بعد التفاعل الكبير وتداولهم للأغنية عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي .

وانهالت التعليقات المباركة للنجم الفلسطيني محمد عساف من جمهوره على هذا النجاح الكبير وتسجيل أغنية « شهالحلاوه » اول مليون مشاهدة ، معبرين عن إعجابهم بالمستوى الفني الراقي والإبداع في تقديم الأغنية العراقية بأسلوب اظهر قدرته على النجاح في هذا اللون سواء بهذا العمل او بالأعمال السابقة .

ومن الجديد بالذكر ان أغنية « شهالحلاوه » من كلمات الشاعر رامي العبودي ومن الحان علي صابر والتوزيع الموسيقي عثمان عبود .

وكان محبوب العرب قد احيا مساء اليوم الخميس 27/2/2020 حفلا غنائي كبيرا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بالإمارات على مسرح الكورنيش الرئيسي قدم مجموعة كبيرة من اجمل اغنياته القديمة والجديدة ،المواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل .