شاهد زوار معرض كوميكون في دبي يسخرون من فيروس كورونا المستجد

تخيل أن لا يأبه لك رجل الأمن على بوابة وأنت تحمل أشد الأسلحة الفتاكة أو سيوف وغيرها، فما بالك بغيرها؟ هذا ما استمتع به زوار معرض كوميكون بعد أن انطلقت مساء أمس الخميس الدورة التاسعة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميكون 2020" ويتواصل من 5 إلى 7 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

Oooh, there's always room for more collectibles! Head over to Tsume's to scope out your options. @TsumeArt pic.twitter.com/sLIpZPehkW— ME Film & Comic Con™ (@MEFCC) March 6, 2020