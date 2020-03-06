شاهد زوار معرض كوميكون في دبي يسخرون من فيروس كورونا المستجد

يحتفي "كوميكون 2020" في دبي الذي انطلق مساء أمس الخميس بأبطال القصص المصورة

تخيل أن لا يأبه لك رجل الأمن على بوابة وأنت تحمل أشد الأسلحة الفتاكة أو سيوف وغيرها، فما بالك بغيرها؟ هذا ما استمتع به زوار معرض كوميكون بعد أن انطلقت مساء أمس الخميس الدورة التاسعة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميكون 2020" ويتواصل من 5 إلى 7 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

Oooh, there's always room for more collectibles! Head over to Tsume's to scope out your options. @TsumeArt pic.twitter.com/sLIpZPehkW— ME Film & Comic Con™ (@MEFCC) March 6, 2020

ويجذب المعرض رواد قطاعالترفيه على المستوى الإقليمي، وعشّاق الألعاب الإلكترونية ومحبي الصور المتحركة.

وضمن فعاليات المعرض مسابقة "كوسبلاي" الشهيرة التي ينتظرها، ويشارك فيها الزوّار بشغف كبير، حيث يتنكّر الكثيرون في زي أبطالهم المفضّلين من الشخصيات الشهيرة الخارقة في السينما والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية.

وتعد المسابقة جولة إقليمية تمهيدية لقمة كوسبلاي العالمية التي تأهل خلالها الفائزون في مسابقة العام الماضي إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في اليابان.

ونقلت أ ب إشادة الزوار بحرص المنظمين على الاستعانة بطواقم طبية وأجهزة كشف عن ارتفاع الحرارة وأجهزة تعقيم بالصابون السائل وغيرها لضمان سلامة الزوار.