«ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي تنطلق في النصف الثاني من 2020

إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري

أبرمت شركة أبوظبي التنموية القابضة، اليوم اتفاقاً نهائياً مع شركة الطيران «ويز إير» القابضة، الشركة الأسرع نمواً في أوروبا والأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية.

ويتم بموجب الاتفاق إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

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ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق "ويز إير أبوظبي" كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وتخطط الشركة الجديدة لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وستساهم الاتفاقية في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، والذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع. وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فقد بدأ فريق التطوير بالشركة أعماله المبدئية والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لاستصدار «شهادة مشغِّل جوي» و«ترخيص التشغيل» لعمليات الشركة.

وسوف تعمل الشركة الجديدة على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك فيها Wizz Air حالياً عمليات ذات إمكانيات نمو عالية، وبالتحديد في وسط وشرق وغرب أوروبا.

وتعد شركة Wizz Air أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتحلِّق رحلاتها إلى أكثر من 700 وجهة انطلاقاً من 25 قاعدة، وتوفر رحلات ترانزيت لـ153 وجهة في 44 دولة.