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الخميس 27 فبراير 2020 05:45 م

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طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

قالت طيران الإمارات إنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى السعودية حتى إشعار آخر، امتثالا لمرسوم حكومي سعودي بهدف احتواء فيروس كورونا.

طيران الإمارات تفرض قيودا على سفر المعتمرين والسياح للسعودية

رويترز- قالت طيران الإمارات إنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى السعودية حتى إشعار آخر، امتثالا لمرسوم حكومي سعودي بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران في موقعها على الإنترنت، إن حاملي التأشيرات السياحية السعودية المسافرين من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان وعدد من الدول الأخرى سيُمنعون من الصعود لرحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.

ويسري الحظر اعتبارا من اليوم الخميس.

أريبيان بزنس

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