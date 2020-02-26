أكور للفنادق تفتتح ثالث فندق لإيبيس ستايلز في دبي

يقع إيبيس ستايلز - مطار دبي في موقع استراتيجي في القرهود بالقرب من مطار دبي الدولي، وهو مصمم لتلبية احتياجات السفر لكل من رجال الأعمال والسياح

افتتحت علامة الفنادق العصرية والصديقة للبيئة إيبيس ستايلز، التابعة لـ «أكور»، فندقها الثالث في دبي.

وقد صُمّم فندق إيبيس ستايلز دبي- مطار دبي الذي يضم 351 غرفة خصيصاً للمسافرين العالميين العصريين. ويقع إيبيس ستايلز - مطار دبي في موقع استراتيجي في القرهود بالقرب من مطار دبي الدولي، وهو مصمم لتلبية احتياجات السفر لكل من رجال الأعمال والسياح.

وقال فرانك بشميله، مدير عام المجموعة: تعدّ التكنولوجيا والإبداع والابتكار السمات الرئيسية التي تميّز العلامة التجارية. إذ إن إيبيس ستايلز دبي إيربورت هو أول فندق في الإمارات يستضيف «سكريبيت روبوت»، الروبوت الأول في العالم للكتابة والمحو. وسيلقى«سكريبيت روبوت» استحسان الضيوف الصغار والكبار عند التفاعل معه في لو ستايلز كافيه عن طريق ابتكار التصميمات ومحوها وإعادة ابتكارها على الحائط المخصص. كما يستخدم إيبيس ستايلز دبي إيربورت خدمة جديدة على الهواتف المحمولة لتسجيل وصول النزلاء ضمن تجربة تفاعلية وشخصية. ليتولى الفريق بعدها إتمام تسجيل الوصول للضيوف، بينما يرتاحون على المقاعد بعد رحلة طويلة أو يوم حافل.

وقال: مع اقتراب افتتاح إكسبو 2020 المرتقب، نتوقع إقبال المزيد من الزوار. وهناك أكثر من 500 فندق إيبيس ستايلز، مع 52,000 غرفة للنزلاء في أكثر من 45 دولة. وإيبيس ستايلز جزء من أكور، التي تنتشر عبر 4,900 فندق ومنتجع ووحدة سكنية في 110 دول.

إيبيس ستايلز جزء من أكور، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالمياً في تقديم تجارب فريدة وذات مغزى في 4,900 فندق ومنتجع ووحدة سكنية عبر 110 دولة.