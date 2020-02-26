في يومه الأول بالمنصب... وزير السياحة السعودي يعد بإنجازات هامة

منها رفع عدد الوظائف وتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي

قال أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في بيان أن صدور قرار القيادة بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأكد الخطيب أن القيادة السعودية وفرت كل الممكنات التي نحتاج إليها من أجل أن تتحول السياحة في بلادنا إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، مؤكداً أن هذا الأمر ينسجم مع ما طرحته وثيقة رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وأضاف أننا سنلمس قريباً بإذن الله مخرجات هامة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سوف يسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة.

وقال إن السعودية تزخر بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه.