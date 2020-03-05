إفلاس شركة الطيران بريطانية فلايبي

تعطلت رحلات شركة الطيران الاقتصادي فلايبي Flybe وتحدثت تقارير صحفية عن متاعب الركاب العالقين بعد توقف عمل الشركة المفاجئ

وانهارت شركة "فلايبي" البريطانية للطيران وأوقفت عملياتها مساء أمس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة فيما اشتكى المسافرون العالقون في مطار مانشستر من تعطل موقع الشركة على الانترنت وعدم وجود أي جهة تساعدهم في رحلاتهم المقررة بعد أن تم حجز طائرات الشركة وأوقفت عمليات تزويدها بالوقود.

وكانت الشركة متعثرة منذ أشهر، لكن انخفاض عدد العملاء بسبب المخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19) "زاد من صعوبة الموقف"، وفق ما صرح به مصدر بالشركة لوكالة برس أسوسيشن المحلية.

وأضافت الوكالة أن محادثات أزمة انعقدت أمس الأربعاء من دون التوصل لحل، وأنه من المحتمل أن تشهر الشركة إفلاسها بعد ساعات.