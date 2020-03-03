الاستثمار السعودية تمنح فيرجن هايبرلوب رخصة تجارية

تأتي بعد الإعلان عن توقيع عقد مع فيرجن هايبرلوب

منحت وزارة الاستثمار السعودية شركة فيرجن هايبرلوب ون رخصة تجارية خلال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن بتنظيم من الوزارة ومبادرة استثمر في السعودية. ويعد الحصول على هذه الرخصة إنجازاً كبيراً في إطار سعي الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، نحو تبني هذه التكنولوجيا على الصعيد التجاري.

وقام معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والإعلام، بتقديم الرخصة التجارية لتيم ويلكينسون المدير التنفيذي للاستراتيجية والنمو في شركة فيرجن هايبرلوب ون، بحضور الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، وجون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، وويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي.

وفي معرض تعليقه على الحصول على الرخصة، قال تيم ويلكينسون، المدير التنفيذي للاستراتيجية والنمو في فيرجن هايبرلوب ون: "إن الحصول على رخصة تجارية من وزارة الاستثمار، والذي كان عملية سهلة وسريعة، يعد خطوة مهمة في إطار التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية. ونحن نعتزم تأسيس حضور دائم يمكننا من الاستثمار في الموارد وإدارة عملياتنا في المملكة. وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً نحو تبني تكنولوجيا هايبرلوب على الصعيد التجاري، كما أنها ستسهم في تحفيز المملكة لتصبح في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم".

ويأتي إصدار الرخصة بعد الإعلان الأخير من قبل وزارة النقل السعودية والهيئة العامة للنقل عن توقيع عقد مع فيرجن هايبرلوب ون لإجراء دراسة أول حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة. وبموجب العقد، ستقوم فيرجن هايبرلوب ون بفحص المسارات المحتملة والطلب والتكاليف المتوقعة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسهم استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في توفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تبادل المعرفة المتخصصة، إلى جانب تأسيس بنية تحتية لربط جميع مناطق المملكة العربية السعودية.