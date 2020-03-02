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الأثنين 2 مارس 2020 01:30 م

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بسبب كورونا.. مئة مليون دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط

مع توقع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة

بسبب كورونا.. مئة مليون دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط
يقول تقرير الإياتا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً في الطلب بنسبة 10.6 %

أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي - إياتا، اليوم الاثنين، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن على الحكومات مساعدة الناقلات خلال هذه الفترة الصعبة.

وأبلغ محمد علي البكري نائب رئيس "إياتا" لإفريقيا والشرق الأوسط الصحافيين أن من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر لشركات الطيران العالمية تقارب 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب الفيروس. وأضاف أن صناعة الطيران العالمية تأثرت بفيروس كورونا كما لم تتأثر من قبل بفيروسي إيبولا وسارس. 

جدير بالذكر أن حصيلة وفيّات كورونا حتى الآن تجاوزت 3 آلاف بعد تسجيل حالات وفاة جديدة بالصين اليوم الاثنين.

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