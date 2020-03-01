أول دولة في العالم.. لوكسمبورغ تتيح وسائل النقل العامة مجانا

ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج أصبحت أول دولة في العالم تتيح جميع وسائل النقل العامة مجانا للركاب، من دون الحاجة للدفع مقابل تذاكر الحافلات والقطارات والترام.

وقال وزير النقل في لوكسمبورج، فرانسوا بوش، في إحدى محطات السكك الحديدية أثناء إطلاق المشروع: "فقط اصعد وسافر معنا!".

ويأمل الوزير أن يحفز العرض المجاني الأشخاص على ترك استخدام المركبات والتحول إلى استخدام وسائل النقل العام.

واحتفل مواطنو لوكسمبورج، ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 620 ألف نسمة بالتحول إلى النقل المجاني.

فيما عزفت فرق موسيقية في محطات القطارات وردد الركاب أغاني الراب ورقصوا فرحا لاستقبال عهد النقل الجديد.