فيديو، حريق في محطة ليون بباريس

تم إخلاء محطة ليون في مدينة باريس الفرنسية، عقب نشوب حريق هائل في المحطة، وفقا للشرطة الفرنسية. وأظهرت لقطات الفيديو جدارًا من النيران يمتد بجانب الموقع ويتصاعد الدخان الكثيف في السماء. وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الحريق غير واضح بعد. ولم تذكر الشرطة ما إذا كان هناك إصابات.

شب حريق في محطة غار دي ليون في باريس وجرى اخلاء الحشود من داخلها وهي واحدة من أكبر المحطات السبعة و تقع في الدائرة 12.

Important incendie en cours à proximité de la Gare de Lyon après des tensions entre opposants a la tenue du concert de Fally Ipupa à Bercy et les forces de l’ordre. pic.twitter.com/FwaIL2Iew9— Remy Buisine (@RemyBuisine) February 28, 2020

وأعلنت الشرطة الفرنسية اندلاع حريق كبير في محيط محطة قطار باريس الشهيرة "جار دي ليون" وإخلاءها من المتواجدين بها.

وقالت قناة "يورونيوز" الأوروبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحريق اندلع بمحيط المحطة الباريسية التي تُعد إحدى أكبر المحطات الست من نوعها في العاصمة باريس وذلك في وقت متأخر اليوم الجمعة.

ووصفت الشرطة الفرنسية الحادث بأنه يمثل "انتهاكات غير مقبولة" داعية الجمهور إلى تجنب التواجد بالمنطقة.

وأوضحت القناة أن النيران تسببت بها على ما يبدو مجموعة من الأشخاص على هامش حفل موسيقي في مكان قريب من الحادث.