  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. مواصلات
الجمعة 28 فبراير 2020 03:45 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تعلق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران

إلزام جميع السفن التجارية القادمة إلى الإمارات تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ 72 ساعة

الإمارات تعلق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران

وام- أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع جمهورية إيران الإسلامية وحتى إشعار آخر.

وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى دولة الإمارات تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشعرت الهيئة الموانئ العاملة في الإمارات بأهمية إبلاغها عن أية أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن السفن الراسية أو المتواجدة على أرصفتها آخذين بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم في تطويقها ومنع انتشارها.

أريبيان بزنس

اقرأ التالي

طيران ناس تطلق 10 وجهات جديدة في صيف 2020

شاهد فيديو شرطة دبي تضبط قرابة 6 أطنان من مخدرات كيبتاجون

دبي توفر تحديثات لحظية لمواعيد المواصلات العامة على خرائط غوغل