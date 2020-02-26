الشارقة.. افتتاح أول ساحة مواقف ذكية باستخدام الطاقة النظيفة

افتتحت بلدية مدينة الشارقة في منطقة المجاز صباح اليوم أول ساحة مواقف استثمارية ذكية تابعة لها باستخدام الطاقة النظيفة

افتتحت بلدية مدينة الشارقة في منطقة المجاز صباح اليوم أول ساحة مواقف استثمارية ذكية تابعة لها باستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير خدماتها وفق أرقى المستويات وخصوصاً المواقف في مختلف مناطق المدينة.

وتحرص البلدية على توفير هذه الخدمات بصورة رقمية وذكية تواكب هذا التطور وتعكس خططها واستراتيجيتها في التحول الرقمي لجميع خدماتها وتقديم حلول ذكية فعالة.

وشهد الافتتاح ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدي المدير العام ولفيف من المسؤولين من مختلف إدارات البلدية، وفقا لصحيفة البيان.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن التحول الرقمي بات سمة من سمات عمل البلدية، حيث تعمل حالياً على إنجاز أكبر مشروع تحول رقمي وهو مشروع "سابق" ليتم من خلاله تحويل جميع الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور إلى رقمية بالكامل، ولذا حرصت على تطوير منظمومة العمل لمواكبة هذا التحول وتوفير الحلول الذكية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وجاء افتتاح هذه الساحة ضمن خطط البلدية للعام الحالي، حيث تعتبر هذه الساحة الأولى من نوعها في الإمارة وتمكن المستخدم من الدخول والخروج بصورة سهلة، كما تتوفر بها خدمات ذات جودة عالية.

وأشار الطريفي إلى أن هذه الساحة تتوفر بها خدمات متعددة حيث تقوم كاميرا بقراءة لوحة المركبة وتفتح البوابة تلقائياً وعند الخروج تُفتح البوابة مرة أخرى مع تزويد المتعامل بعدد الساعات والمبلغ المستحق الدفع في حال لم يكن مشتركاً، حيث وفرت البلدية طرقاً عديدة للدفع منها الدفع التقليدي من خلال موظف الشباك أو عن طريق الجهاز الموجود في الساحة أو من خلال التطبيق الذكي لإدارة المواقف، كما توفر الساحة إمكانية الاشتراك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تحرص على توفير المواقف للجمهور بصورة مستمرة وفي جميع الأوقات لذا تعمل وفق خطط واستراتيجية توفر من خلالها المواقف العامة في جميع المناطق حيث بلغ العدد الإجمالي للمواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة حوالي 40 ألف موقف تتم زيادتها سنوياً لتلبية احتياجات المتعاملين، كما يوجد هناك حوالي 300 ساحة مواقف استثمارية مجهزة بأفضل المواصفات