طرق دبي توقع اتفاقية مع شركة بريطانية لتطوير وحدات النقل المعلقة

وقعت هيئة الطرق و المواصلات و شركة بيم كار القابضة المحدودة اتفاقية تعاون في إطار تقديم حلول مستقبلية للتنقل عبر تطوير وحدات النقل المعلقة

وقعت هيئة الطرق و المواصلات و شركة بيم كار القابضة المحدودة اتفاقية تعاون في إطار تقديم حلول مستقبلية للتنقل عبر تطوير وحدات النقل المعلقة التي تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلقة ما يضمن السرعة والأمان والتوفير في الموارد.

شهد التوقيع معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ومعالي كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة .

وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات وعن شركة بيم كار روبين براونسيل مديرها التنفيذي بحضور سعادة أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي وعدد من المديرين بالهيئة.

وأشاد الطاير بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات البريطانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

ووفقا للاتفاقية تقوم الشركة بتطوير وحدات النقل المعلقة و هي نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها و بكفاءة استخدام الطاقة وصغر الحجم وخفة الوزن والتحركة بعجلات فولاذية على سكك معلقة.

وقال معاليه إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة و التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030 .

واستعرض معاليه أمام الوفد البريطاني التجارب التي تجريها الهيئة على التاكسي الجوي ذاتي القيادة والمتطلبات التشغيلية التي تشمل القوانين والسياسات المتعلقة بتشغيل التاكسي الجوي.

من جانبه أشاد معالي كريس هاريس بالتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي في دبي والكفاءة التشغيلية العالية لمترو دبي ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات معربا عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات وتطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم الجانبين.