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الأربعاء 26 فبراير 2020 01:45 م

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طيران ناس تطلق 10 وجهات جديدة في صيف 2020

ابتداء من 19 مايو القادم من الرياض وجدة والدمام والقصيم

طيران ناس تطلق 10 وجهات جديدة في صيف 2020

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الوطني الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق 10 وجهات مباشرة خلال صيف 2020.

وقالت الشركة  في بيان لها اليوم الأربعاء إنه سيجري إطلاق الرحلات ابتداء من 19 مايو القادم من الرياض وجدة والدمام والقصيم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، أن وجهات صيف 2020 الجديدة ستكون إلى سالزبورغ، وتيرانا، وألبانيا، وصلالة، والغردقة، وفيينا، وشرم الشيخ، وسراييفو، وباكو، وتبليسي، وباتومي.

وأضاف المهنا، أن الرحلات ستكون بمعدل 3 إلى 5 رحلات في الأسبوع، وقد تصل إلى 8 رحلات إلى بعض الوجهات.

ولفت المهنا، على أن طيران ناس قرر مواصلة التوسع بفتح وجهات جديدة ومباشرة تتماشى مع خطط طيران ناس الاستراتيجية في التوسع إلى دول جديدة، التي لا يوجد لديها رحلات مباشرة تربط البلدين.

وأشار، إلى أن طيران ناس يحرص على اختيار العديد من وجهات الصيف التي لا تتطلب تأشيرة دخول مسبق بهدف تسهيل السفر للمواطنين والمقيمين.

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