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الأربعاء 26 فبراير 2020 01:00 م

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شاهد فيديو شرطة دبي تضبط قرابة 6 أطنان من مخدرات كيبتاجون

استغرقت عملية تفكيك المخابيء 4 أيام وذلك رغم دهاء المهربين في إخفاء الأقراص في بكرات ضخمة للكابلات

شاهد فيديو شرطة دبي تضبط قرابة 6 أطنان من مخدرات كيبتاجون

عرضت شرطة دبي للمرة الأولى فيديو لعملية ضبط المتورطين في عملية بيول 2  #Pule2،  التي أسفرت عن ضبط 35مليون و755 ألف قرص كبنتاجون تزن 5 أطنان و656 كيلو و166 جراماً وإلقاء القبض على 4 أشخاص.

وتلفت شرطة دبي إلى أن فك المخابئ استغرق 4 أيام لأن الحبوب أخفيت في بكرات ضخمة للكابلات

ففي عملية نوعية على مستوى الدولة  جرى إلقاء القبض على العصابة بعد كشف أماكن إخفاء   خمسة أطنان و656 كيلوغراماً و166 غراماً من أقراص الكبتاغون المخدرة، كانت في شحنة متجهة إلى دولة عربية .

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