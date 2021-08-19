محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواضيع

أكثر من 90 مليون ريال دعما لمزارعي القمح المحلي في السعودية

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أكثر من 90 مليون ريال دعما لمزارعي القمح المحلي في السعودية
دعم المزارعين يؤمن الحد الأدنى من القمح في السعودية

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (90.148.797) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (66.633) طناً، وذلك لعدد (230) مزارعاً، منهم عدد (26) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (460.463.433) ريالاً لعدد (1356) مزارعاً وبكمية (352.398) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (483.496) طناً لعدد (1898) مزارعاً.

وتحث المؤسسة، المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا