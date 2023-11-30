مدينتان تطيحان بنيويورك من صدارة أغلى المدن العالمية

تجاوزت سنغافورة وزيوريخ نيويورك لتصبحا أغلى مدن العالم هذا العام، وفقاً لتقرير تكلفة المعيشة العالمية لعام 2023 الصادر عن وحدة المعلومات في الإيكونومست”.

وأدت التكلفة الباهظة لملكية السيارة، وارتفاع أسعار المشروبات الكحولية وأسعار البقالة، إلى تقدم سنغافورة على نيويورك، التي تقاسمت معها المركز الأول العام الماضي.

وقفزت زيوريخ من المركز السادس العام الماضي إلى المركز الأول، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الفرنك السويسري القوي، فضلاً عن البقالة باهظة الثمن والسلع المنزلية والترفيه.

وتعادلت جنيف مع نيويورك في المركز الثالث، وهونغ كونغ، في قائمة أغلى خمسة أماكن. وبشكل عام، ارتفعت الأسعار العالمية بمتوسط 7.4% على أساس سنوي بالعملة المحلية، بانخفاض طفيف عن الزيادة البالغة 8.1% في العام الماضي.

وكانت المدن الصينية من بين أكبر المدن التي تراجعت في التصنيف، ويرجع ذلك أساساً إلى التعافي البطيء في البلاد بعد الوباء وانخفاض الطلب الاستهلاكي.

أما أبرز النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة فكانت:

كانت لوس أنجلوس (المركز السادس) وسان فرانسيسكو (العاشر) المدينتين الأمريكيتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى المراكز العشرة الأولى.

ظلت العاصمة السورية دمشق أرخص مدينة على الرغم من ارتفاع سعر سلة تكاليف المعيشة فيها بنسبة 321%.

كانت سانتياغو دي كويريتارو وأغواسكاليينتس في المكسيك أكبر المدن التي تحركت صعودا على مستوى العالم في التصنيف بعد ارتفاع قيمة البيزو مقابل الدولار الأمريكي.

أدى ضعف الين الياباني إلى تراجع طوكيو 23 مركزاً إلى المركز 60، وتراجع أوساكا 27 مركزاً إلى المركز 70.

شهدت مدينتا موسكو وسان بطرسبرج الروسيتين أكبر انخفاض في التصنيف حيث أدت العقوبات إلى إضعاف الروبل.

ارتفعت أسعار المرافق بشكل أبطأ من بين الفئات العشر العريضة للسلع والخدمات التي تم فحصها، حيث ارتفعت بنسبة 5.7%.

وقالت أوباسانا دوت رئيسة قسم تكاليف المعيشة العالمية لدى وحدة المعلومات في “الإيكونومست”: “لقد انخفضت الصدمات في جانب العرض التي أدت إلى زيادات الأسعار في الفترة 2021-2022 منذ أن رفعت الصين قيودها المتعلقة بفيروس كورونا في أواخر عام 2022، في حين تباطأ أيضاً الارتفاع في أسعار الطاقة الذي شهدناه بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022. وعلى الرغم من المخاطر الصعودية، نتوقع أن يتباطأ التضخم بشكل أكبر في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالمياً”.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 14 آب / أغسطس و11 أيلول / سبتمبر ومقارنة أكثر من 400 سعر فردي في 173 مدينة حول العالم.