بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من الأمس، العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، والتي تشمل عدة مخالفات في محطات الوقود.

ومن بين المخالفات الخاصة بمحطات الوقود تم إدراج غرامة مالية قيمتها تصل إلى 5 آلاف ريال في حالة عدم وجود محل قهوة أو مطعم أو إغلاق التموينات وذلك بحسب الفئة والشروط التي يتضمنها الترخيص.

ويشمل الجدول المحدث على العديد من المخالفات حسب الفئة في اشتراطات محطة الوقود من بينها:

عدم تشغيل التموينيات في محطات الوقود ومراكز الخدمة.

عدم تشغيل محل زيوت وتشحيم.

عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة.

عدم توفر محل قهوة في محطات الوقود.

عدم تغطية شعر الرأس وعدم لبس القفاز في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة غرامتها 1000 ريال.

تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه في المنشآت والمباني التجارية غرامتها 2000 ريال.

استخدام مولدات الطاقة أو مكائن التبريد المسببة للتشوه البصري غرامتها 5000 ريال.

تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل غرامتها 5000 ريال.

يبدأ من اليوم العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث



التزامك بالتصحيح يحميك من المخالفات



للاطلاع على تفاصيل جدول الجزاءات:https://t.co/Q7NTTV5moW pic.twitter.com/45jccQQC8x — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) October 15, 2023