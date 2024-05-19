مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث طارئ

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، بتعرض طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى حادث مما ادى إلى هبوطها بشكل اضطراري، ولم تقدم أي تفاصيل إلى الآن بشأن الحادث من قبل التليفزيون الإيراني الرسمي.

كان الرئيس رئيسي في طريقه إلى محافظة أذربيجان الشرقية بإيران، ووقع الحادث بالقرب من مدينة جلفا الحدودية مع أذربيجان. فور وقوع الحادث، تم إرسال طائرات مسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى مكان الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية

جاءت زيارة الرئيس رئيسي إلى أذربيجان لحضور افتتاح سد جديد بالتعاون مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ويُعتبر هذا السد الثالث الذي يتم بناؤه بشكل مشترك على نهر أراس، مما يعكس أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البنية التحتية والتنمية.

الجدير بالذكر أن يبلغ الرئيس رئيسي 63 عامًا، وكان يشغل منصب قيادة السلطة القضائية في إيران قبل توليه منصب الرئاسة. ويُعتبر رئيسي تلميذًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، مما يثير تساؤلات بشأن دوره المستقبلي في الحكم الإيراني، حيث يرى بعض المحللين أنه قد يكون الخيار الأمثل لخلافة خامنئي.

بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، وصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان بعد نحو ساعة من الإبلاغ عنه، ولا تزال عمليات البحث جارية. وأكدت البيانات الرسمية أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتاً نظراً لصعوبة عبور المنطقة وتعقيد تضاريسها الجبلية وكثافة الغابات، بالإضافة إلى الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

من جانبه، أشار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إلى إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني، لكنه أوضح أن الظروف الجوية القاسية قد تؤخر الوصول. وأكد أنه تم التواصل مع مرافقي الرئيس، إلا أن تعقيد ظروف المنطقة يعوق بعض الاتصالات، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للحصول على المزيد من المعلومات.

آخر أخبار سقوط طائرة الرئيس الإيراني

20:08 – توجه نائب الرئيس محمد مخبر مساء الأحد إلى تبريز برفقة عدد من الوزراء، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة. وسيقوم مخبر بمهام الرئيس بالإنابة في حالة وفاة رئيسي، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً.

20:10 – قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن “نتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى احتمال هبوط اضطراري لمروحية تقل الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين”.

20:30 – خامنئي يدعو الإيرانيين لـ”عدم القلق على البلاد” بعد حادث مروحية رئيسي.

20:32 – المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الخرائط بالقمر الصناعي لمساعدة فرق الانقاذ في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني

20:35 – الخارجية السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ الأنباء المتعلقة بطائرة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له ونؤكد وقوفنا إلى جانب طهران في هذه الظروف الصعبة ومستعدون لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية

20:37 – الخارجية التركية: نتابع التطورات المتعلقة بحادث طائرة الرئيس الإيراني وفعّلنا الخطوات اللازمة. لتأمين كافة أنواع الدعم لعمليات البحث والإنقاذ.

20:48 – الرئاسة الإيرانية تعلن أنه تم التواصل مع اثنين من ركاب مروحية رئيسي.

20:38 – الحكومة العراقية: عرضنا على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها.

21:18 – قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، إن بلاده يمكن أن تساعد في جهود الإنقاذ للعثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تحطمت.

21:04- الخارجية الروسية: نراقب عن كثب الأنباء بشأن طائرة الرئيس الإيراني ومستعدون لتقديم المساعدة في عمليات البحث والتحقيق في أسباب الحادث.

21:16 – الهلال الأحمر الإیراني: الأنباء المتداولة عن العثور على مروحية رئيسي ورفاقه لا أساس لها من الصحة.

21:25 –الرئيس التركي أردوغان يبدي “حزنه الشديد” بعد حادث رئيسي ويعرض “كلّ الدعم الضروري”.

21:56 – الإمارات: مستعدون لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بطائرة الرئيس الإيراني.

22:04 – تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

22:23 وكالة إيرانية: التقاط إشارة من جوال أحد أفراد طاقم طائرة الرئيس الإيراني في موقع الحادث.

22:27 الجيش الإيراني: حددنا موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني بالضبط وسنغادر إلى المنطقة المستهدفة الآن.

22:52 وسائل إعلام إيرانية: توجه قائد الحرس الثوري إلى موقع حادث طائرة رئيسي لمتابعة عمليات البحث.

23:00 وسائل إعلام إيرانية: اجتماع طارئ بين قائد الحرس الثوري ونائب رئيسي ومسؤولين آخرين في موقع حادث الطائرة.

23:03: تركيا تعلن عن إرسال مسيرة من طراز “أقنجي” ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية للمشاركة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.