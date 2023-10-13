أسبوع المناخ… السعودية تسجل أكبر حضور بأكثر من 9 آلاف مشارك

اختتمت أمس بالسعودية فعاليات “أسبوع المناخ” بعد خمسة أيام حافلة بالعمل، مسجّلة أكبر عدد حضور على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي تقيمها الأمم المتحدة عالميًا.

وشارك في الفعاليات أكثر من 9 آلاف شخص من 137 جنسية في أكثر من 240 جلسة حوارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وعبر عدد من رواد الأعمال من دول العالم المهتمين بالجاذبية والمحورية والتمكين العالمي عن مستوى التنظيم العالي في العاصمة الرياض.

أسبوع المناخ منصة نقاشات عالمية

وأوضحت أحد الشركاء المؤسسين في مسرعة أعمال بدولة المغرب، أن أسبوع المناخ شهد نقاشات ثرية حول أسواق الكربون والمناخ، مبينة أنها استفادت من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بالمناخ.

وقال أحد المهتمين بمجال المفاوضات البيئية في مصر: إن الرياض أصبحت مكان استقبال دولي مهم للحديث عن الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتحديد مقاييس ومعايير احتياجات المنطقة ودعم مشروع (التمكين الطاقي) على مستوى دولي.