ضبط 4000 رتبة مزورة تمثل سرقة الهوية العسكرية في السعودية

نفّذت اللجنة الأمنية المكلفة بمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية جولات رقابية في منطقة الرياض.

خلال هذه الجولات الرقابية الدقيقة والمستمرة، تم ضبط أكثر من 4000 رتبة وشعار عسكري متنوعة في مختلف المحلات، بالإضافة إلى مصادرة 50 بدلة عسكرية من محلات تعمل بطرق تنافي الأنظمة الصادرة.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، وتوجيهات صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر في هذا السياق.



وفي إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على النظام والتنظيم، تم إغلاق محلين يديران نشاط بيع وتصنيع الملابس العسكرية بشكل يتعارض مع القوانين السارية.



تأتي هذه الخطوات ضمن إطار التعاون والجهود المشتركة بين اللجنة الأمنية والجهات الحكومية المختصة، مثل مكتب العمل بالمنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.



تعكس هذه الجهود الجماعية التزام السلطات المحلية والوطنية بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة ببيع وصناعة الملابس العسكرية، مُؤكدة على الضرورة الملحة للالتزام الشديد بهذه القوانين لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على الأمن والنظام.



و تزوير شعارات البدل العسكرية هو عمل غير قانوني يشمل تغيير أو إنتاج شعارات البدل العسكرية بطرق غير مشروعة، مما يُهدِّد سمعة القطاع العسكري والأمن الوطني.



يستدعي التصدي لهذا النوع من الجرائم تشديد الإجراءات الأمنية وتوعية الأفراد حول أهمية حماية هذه الشعارات والتصدي للتلاعب والتزوير بها.