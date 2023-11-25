ضبط 17463مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية

ضبطت السلطات السعودية أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة خلال 7 أيام ضمن الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 حتى 22 / 11 / 2023، عن رصد المخالفين.

حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17463) مخالفًا، منهم (10856) مخالفًا لنظام الإقامة، و (3934) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (2673) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط عدد من المخالفين عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ عددهم (773) شخصاً، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و (45%) إثيوبيو الجنسية، و (11%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (54) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (50699) وافداً مخالفًا، منهم (44091) رجلاً، و (6608) نساء، و تم إحالة (44651) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1617) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10197) مخالفًا.



وحذرت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، حتى لا يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (17463) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.https://t.co/CLbHArwuBV#واس_عام pic.twitter.com/iYTqQ95OoW — واس العام (@SPAregions) November 25, 2023