فريق التحرير by فريق التحرير

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ضبط أكثر من 17 ألف مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية

التعاون مع المخالفين يعرّض المتورطين لعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

ضبطت السلطات السعودية، خلال حملاتها الأسبوعية المستمرة على مدار العام، أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والدخول عبر المنافذ الحدودية.


أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج حملات ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 28 ديسمبر 2023 إلى 3 يناير 2024.

وأوضحت الوزارة أن الحملات شملت جميع مناطق المملكة وأسفرت عن النتائج التالية:

  1. العدد الإجمالي للمخالفين الضبطاء بلغ 17376، تم تحديد منهم (10689) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3894) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2793) مخالفًا لنظام العمل.
  2. تم ضبط 722 شخصًا خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم 34% يمنيون، و63% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 74 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود خارج المملكة بطرق غير قانونية.
  3. ضُبط 17 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
  4. هناك 54411 وافدًا مخالفًا تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 48812 رجلاً و5599 امرأة.
  5. تم إحالة 46583 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2337 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8292 مخالفًا.

أكدت الوزارة أن مساعدة أو تقديم أي خدمات للمخالفين يُعرض المساعد لعقوبات قاسية تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء، مع التشهير بهم.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي حالة مخالفة في مناطق المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...