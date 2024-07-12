هبوط اضطراري لطائرة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية بسبب “عضة”

قالت شركة طيران “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، إن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي، إلى نيوغيرسي قامت بهبوط اضطراري غير مقرر في أورلاندو، بولاية فلوريدا، بعد أن أصبح أحد الركاب “عدوانيًا ومثيرًا للقلق”.

ويظهر مقطع فيديو بالهاتف المحمول، حصلت عليه TMZ، مشاجرة بين امرأة من الركاب، وطاقم الضيافة بالطائرة، في ممر الركاب بطائرة “يونايتد إيرلاينز“.

راكبة “تعض” مضيفة خلال رحلة “يونايتد إيرلاينز”

ويظهر مقطع الفيديو راكبة تضع وجهها على كتف أحد طاقم الضيافة، أثناء الشجار، وقامت “بعض كتفه”، لتخرج بقطعة من قميصه في فمها.

وقال أحد الركاب لصحيفة “ديلي ميل”:” يبدو أنها هاجمت لفظيًا ثم جسديًا عائلة في الجزء الخلفي من الطائرة بعد أن لم تتمكن من الذهاب إلى الحمام في لحظة ما”.

لماذا هبطت الطائرة اضطراريا في أورلاندو؟

وقالت السلطات في أورلاندو، إن رحلة “يونايتد إيرلاينز” رقم 762 كانت في طريقها إلى مطار “نيوارك” بولاية نيوغيرسي، الثلاثاء، عندما تم تحويلها إلى أورلاندو بعد أن تسببت راكبة في إزعاج الركاب، وإثارة الذعر بينهم.

وقالت شركة الطيران الأمريكية، في بيان لوكالة أسوشيتد برس:” عمل المضيفين بالطائرة، على تهدئة الوضع، وحماية الركاب الآخرين، وبعد الهبوط في أورلاندو، التقت سلطات إنفاذ القانون بطاقم الرحلة، وتم إنزال الراكب”.

وقد تأخرت الرحلة أكثر من 3 ساعات ونصف، بسبب ضرورة تغيير طاقم الضيافة بالرحلة بسبب الأزمة، وقد وصلت الرحلة إلى “نيوارك”، بعد منتصف ليل الأربعاء مباشرة.

نقل الراكبة للمستشفى لإجراء تقييم لها

وقالت شرطة أورلاندو في رسالة بالبريد الإلكتروني، بعد ظهر الخميس، إن الراكبة نُقلت إلى المستشفى لإجراء تقييم لها، ولن يتم اصدار قرار اعتقال بشأنها حتى معرفة نتائج التقييم.

ولم تُعرف على الفور المعلومات حول الاتهامات المحتملة الناجمة عن الحادث يوم الخميس، حسب وسائل إعلام أمريكية.