محكمة بريطانية تؤجل تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

قضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء بعدم إمكانية تسليم جوليان أسانج على الفور إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس، في انتصار جزئي لمؤسس ويكيليكس.

وقال قاضيان بالمحكمة العليا إنهما سيمنحان أسانج استئنافا جديدا ما لم تقدم السلطات الأمريكية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له. ويعني الحكم أن الملحمة القانونية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن ستستمر، بعد أن تم تأجيل القضية إلى 20 مايو/أيار المقبل.

وقال القاضيان فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون إنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات، فسوف يمنحان أسانج الإذن بالاستئناف بشأن تسليمه لأسباب تشمل انتهاك حرية التعبير، ولأنه قد يتلقى عقوبة الإعدام.

وقالوا: “إذا لم يتم تقديم الضمانات فسنمنح الإذن بالاستئناف دون جلسة استماع أخرى، وإذا تم تقديم التأكيدات، فسنمنح الأطراف فرصة لتقديم المزيد من المذكرات قبل أن نتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب الإذن بالاستئناف”.

خلال جلسة استماع استمرت يومين في المحكمة العليا في فبراير/شباط، قال محامي أسانج، إدوارد فيتزجيرالد، إن السلطات الأمريكية تسعى إلى معاقبته على “كشف ويكيليكس عن الإجرام من جانب الحكومة الأمريكية على نطاق غير مسبوق”، بما في ذلك التعذيب والقتل.

ويقول أنصار أسانج إنه صحفي محمي بموجب التعديل الأول للدستور الذي كشف المخالفات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان والتي كانت في المصلحة العامة. لقد جادلوا بأن محاكمته لها دوافع سياسية وأنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الأمريكية إن تصرفات أسانج تجاوزت الصحافة من خلال التماس وثائق حكومية سرية وسرقتها ونشرها بشكل عشوائي مما يعرض حياة الأبرياء للخطر.

رفض القضاة 6 من أسباب الاستئناف التسعة التي قدمها أسانج، لكنهم قالوا إنهم سيوافقون على الاستئناف في 3 قضايا: حرية التعبير، وادعاء أسانج بأنه يواجه الحرمان لأنه ليس مواطنا أمريكيا، وخطر احتمال حصوله على عقوبة الإعدام.

ووعدت السلطات الأمريكية بأن أسانج لن يتلقى عقوبة الإعدام، لكن القضاة قالوا إنه “من الممكن أن يفسر المدعى عليه هذا الضمان بشكل ضيق، حتى لا يحول دون فرض عقوبة الإعدام”.

ووجهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانج (52 عاما)، وهو خبير كمبيوتر أسترالي، بتهم تتعلق بنشر ويكيليكس في عام 2010 لمئات الآلاف من الوثائق السرية.

ويقول ممثلو الادعاء إنه تآمر مع محللة استخبارات الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ لاختراق جهاز كمبيوتر في البنتاغون ونشر برقيات دبلوماسية سرية وملفات عسكرية حول الحربين في العراق وأفغانستان.

ويواجه أسانج 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر. ويقول محاموه إنه في حالة إدانته قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما، على الرغم من أن السلطات الأمريكية قالت إن أي عقوبة من المرجح أن تكون أقل من ذلك بكثير.

وتقول زوجة أسانج وأنصاره إن صحته الجسدية والعقلية عانت خلال أكثر من عقد من المعارك القانونية، بما في ذلك 7 سنوات في المنفى الاختياري في سفارة الإكوادور في لندن والسنوات الخمس الأخيرة في سجن شديد الحراسة على مشارف لندن العاصمة البريطانية.