أعلنت وزارة الحج، اليوم، أنها قامت بإلغاء تصاريح الحج لعدد محدود من الحجاج الداخليين الذين امتنعوا عن تلقي اللقاحات المطلوبة.



وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الحجاج وضيوف الرحمن.



وأوضحت الوزارة أنها تهيب ببقية الحجاج الداخليين بسرعة الحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، لتفادي إلغاء تصاريح الحج الخاصة بهم.



من جانبها، شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن هذا اللقاح من ضمن التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج سواء كانوا داخليين أو خارجيين.



وأوضحت الوزارة أن لقاح الحمى الشوكية يعتبر حماية ضد عدوى بكتيرية خطيرة قد تؤثر على المخ والحبل الشوكي، حيث تنتقل هذه العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم.



وفي سياق متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة أن 90% من حجاج الداخل قد استوفوا الاشتراطات الصحية الوقائية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتطعيمات اللازمة قبل الحج بفترة كافية.



وحذرت الوزارتان من ضرورة أن لا تقل فترة تلقي اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، مشيرة إلى توفر التطعيمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع إمكانية حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.



وفيما يتعلق بلقاح كوفيد-19، أوضحت وزارة الصحة أن الجرعة الواحدة التي تم الحصول عليها خلال العام الماضي تحمي من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، وتقلل من شدة الأعراض وحاجة المصابين للتنويم في المستشفى، مشددة على ضرورة تلقي هذا اللقاح والالتزام بالفترة الزمنية المحددة.



وختمت الوزارتان دعوتهما لجميع الحجاج للالتزام بالتدابير الصحية وتوثيق التطعيمات اللازمة في تطبيق “صحتي”، حرصًا على سلامتهم وسلامة الحجاج.



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