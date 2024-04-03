الحكم بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات.. تعرف إلى السبب

أيّدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة السورية، نسرين طافش، 3 سنوات، لإصدارها شيك بدون رصيد، لإحدى السيدات، بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش، ودفاعها عن حضور الجلسة.

اتهام نسرين طافش بإصدار شيك بدون رصيد

وكانت نشوى صفاء الدين، قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، تتهم فيه الفنانة السورية، بإصدار شيك لصالحها بقيمة 4 ملايين جنيه، مؤرخا في 30 يناير 2023، اكتشفت بعد تقديمه إلى البنك المختص، بعدم وجود رصيد في حساب المشكو في حقها.

وقدم دفاع المجني عليها، في الدعوى، صورة ضوئية من الشيك، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

حكم ابتدائي بالحبس 3 سنوات

وقضت المحكمة الابتدائية، قبل ذلك، بحبس الفنانة نسرين طافش لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، في جلسة غابت عنها الممثلة السورية، بعدما تبيّن أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وخضعت الممثلة السورية، في وقت سابق من الحكم الابتدائي، للاستكتاب في مصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير، وتسليمه للمحكمة، التي أصدرت حكمها في 29 يناير 2024، وبعد صدوره استأنفت الفنانة عليه، إلى أن تم تأييده اليوم.