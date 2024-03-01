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السعودية تكشف تورط عدد من موظفي الداخلية والحرس الوطني بقضايا الفساد

تورط الموقوفين في قضايا متعددة تشمل عدة وزارات، ويشغل المتهمون مناصب في وزارات الداخلية والحرس الوطني والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء

فريق التحرير by فريق التحرير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أعمالها خلال شهر فبراير 2024، في الكشف عن المتورطين في قضايا الفساد في القطاع الحكومي.

حيث تم تنفيذ 3209 جولات رقابية على مختلف الجهات والوزارات الحكومية، والتي كشفت عن تورط الموقوفين في جرائم متعددة منها: رشوة واستغلال وظيفي وتزوير وغسل أموال.

وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن كشف تورط 288 مشتبهًا به في قضايا الفساد، حيث تم إيقاف 126 مواطنًا ومقيمًا لإجراء المزيد من التحقيقات، بينما تم الإفراج عن بعضهم بكفالة ضامنة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، أن المتهمين يشغلون مناصب في وزارات الداخلية والحرس الوطني والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإحصاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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