“نزاهة” السعودية تستعيد أراضي الدولة بقيمة تتجاوز المليارات



أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المعروفة باسم “نزاهة”، عن نجاحها في استعادة أراضٍ تابعة للدولة بمساحة تزيد عن 400 مليون متر مربع، تقدر قيمتها بمليارات الريالات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمتحدث باسم الهيئة، أحمد الحسين، الذي أكد أن قيمة هذه الأراضي تقدر بمليارات الريالات خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وأوضح الحسين أن نزاهة تمكنت من استعادة هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، حيث تم إصدار صكوك بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأشار إلى أن هذه العمليات تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكداً على حجم التحديات التي واجهت الهيئة في استعادة هذه الأموال.

وأكد الحسين خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» الرسميه، أن الهيئة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتحفظية اللازمة لضمان استعادة الأموال وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

وأكد أيضًا استمرار الهيئة في رصد ومتابعة قضايا الفساد بكل أشكالها، مشدداً على أهمية حماية المال العام كمقدرة وطنية لا يمكن التهاون في التعدي عليه.

متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين لـ #الإخبارية:



– "نزاهة" استطاعت استعادة أراض مملوكة للدولة بمساحات تزيد عن 400 مليون متر مربع تقدر قيمتها بمليارات الريالات خلال الـ 3 سنوات الماضية



– المال العام ومقدرات الوطن ومكتسباته لا يمكن التهاون في التعدي عليها



– لا يجوز… pic.twitter.com/iRRVYoNsJ8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2024