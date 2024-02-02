فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inقضاياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةعقارات

“نزاهة” السعودية تستعيد أراضي الدولة بقيمة تتجاوز المليارات

لأراضي البالغة مساحتها أكثر من 400 مليون متر مربع تم الاستيلاء عليها بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث تم إصدار صكوك بشكل غير قانوني للتلاعب بحقوق الملكية

فريق التحرير by فريق التحرير


أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المعروفة باسم “نزاهة”، عن نجاحها في استعادة أراضٍ تابعة للدولة بمساحة تزيد عن 400 مليون متر مربع، تقدر قيمتها بمليارات الريالات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمتحدث باسم الهيئة، أحمد الحسين، الذي أكد أن  قيمة هذه الأراضي تقدر بمليارات الريالات خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وأوضح الحسين أن نزاهة تمكنت من استعادة هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، حيث تم إصدار صكوك بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأشار إلى أن هذه العمليات تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكداً على حجم التحديات التي واجهت الهيئة في استعادة هذه الأموال.

وأكد الحسين خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» الرسميه، أن الهيئة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتحفظية اللازمة لضمان استعادة الأموال وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

وأكد أيضًا استمرار الهيئة في رصد ومتابعة قضايا الفساد بكل أشكالها، مشدداً على أهمية حماية المال العام كمقدرة وطنية لا يمكن التهاون في التعدي عليه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...