إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة في السعودية

أعلن وزير العدل وليد الصمعاني عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لقسمة التركة، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التقسيم بين الورثة.

وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار على أن المنصة تهدف إلى تنظيم وتسهيل قسمة التركة إلكترونياً، وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالتركات.



وفي سياق آخر، كشف وزير العدل أن الوزارة نجحت في رفع الإيقاف عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى عدم وجود صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى حالياً. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مشروع يهدف إلى حل جميع المشاكل المتعلقة بتقسيم التركات.



وتحدث الصمعاني عن وضع الصكوك في الوقت الحالي، موضحاً أنه لا يوجد صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، وأن أي صك ضمن مخطط معتمد هو صك فعال وفقًا للأمر الملكي الصادر قبل 3 سنوات.



وأضاف الوزير أنه في المستقبل سيتم تطبيق الهوية العقارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف إلغاء مشكلة تداخل الصكوك وازدواجيتها، وأن الوزارة تستهدف إصدار 4 ملايين صك في المستقبل.



وفي سياق آخر، تحدث الصمعاني عن جهود الوزارة في حل المشاكل المتعلقة بتقسيم التركات، مشيراً إلى أنها تعتزم إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات في الربع الأول من عام 2024، يحدد ميعاد انتهاء التركة وتوزيعها بشكل إلكتروني وفعال، مع إلغاء ربط موجودات التركة بالحكم القضائي.



وختم الصمعاني بالتأكيد على أن المنصة الإلكترونية والمشاريع المستقبلية ستسهم في إنهاء إشكالية التركات خلال العام الجاري.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: خلال الربع الأول من 2024.. نستهدف إطلاق منتج خاص بالتركات بدءا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/Z1mA7hWLLV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024