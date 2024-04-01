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مكافحة الفساد في السعودية تخضع 239 موظف للتحقيق بقطاعات حكومية

الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال، قضايا رصدتها “نزاهة” في 8 قطاعات وهيئات حكومية خلال شهر مارس الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن سلسلة جديدة من العمليات الرقابية والتحقيقات التي قامت بها خلال شهر مارس 2024، حيث نتج عنها رصد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية.

وفي تفاصيل لـ”نزاهة” عبر حسابها على منصة “إكس”، أعلنت الهيئة أنها قامت بإطلاق 1657 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، حيث تم فتح تحقيقات مع 239 شخصًا مشتبهًا بهم. وفي هذه التحقيقات، تم إيقاف 146 شخصًا، بينهم من تمت إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة.

ووفقًا للهيئة، فإن التحقيقات شملت مسؤولين وموظفين في عدة وزارات بارزة، بما في ذلك الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والحرس الوطني، الشؤون البلدين والقروية والإسكان» وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع توجيه تهم تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال.

وأكدت “نزاهة” أن التهم التي وُجهت للمتورطين تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.

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فريق التحرير

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