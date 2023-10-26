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مدرب رماية أمريكي يردي 82 شخصا بين قتيل وجريح برشاش في مطعم وصالة بولينغ

كان كارد يعيش في بودوين، وهو مدرب رماية بالأسلحة النارية

فريق التحرير by فريق التحرير
أمريكي

قتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وأصيب ستين آخرين في لويستون بولاية مين الأمريكية بعد أن قام جندي احتياطي بالجيش ويعمل مدرب رماية اسمه روبرت كارد، ويبلغ من العمر 40 عامًا بفتح النار باستخدام رشاش AR-15 في صالة البولينغ ومطعم مما أدى إلى فرار الناس للنجاة بحياتهم فيما سقط العشرات بإصاباتهم بحسب تقارير صحفية محلية.

أمريكي

ولاتزال شرطة ولاية ماين تبحث عن المشتبه به واسمه روبرت كارد، وعمره 40 عامًا، فيما يتعلق بحادثتي إطلاق النار وتحاول سلطات القانون تحديد مكانه وتحذر من أنه مسلح وخطير.

وكان كارد يعيش في بودوين، وهو مدرب رماية بالأسلحة النارية وتعتقد الشرطة أنه موجود في احتياطي الجيش الأمريكي خارج ساكو. وقد أبلغ مؤخرًا عن أنه يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، ووجه تهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو، وفقًا لشرطة الولاية، التي قالت إنه قضى أسبوعين في منشأة للصحة العقلية هذا الصيف.

وقالت الشرطة أن السيارة التي كان يقودها، وهي سيارة سوبارو أوتباك بيضاء، تم العثور عليها بالقرب من رصيف القوارب في لشبونة في شارع فروست هيل بالقرب من الطريق 196. وكانت الشرطة تطرق أبواب المنازل المجاورة بينما ظلت المروحيات في المنطقة.

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فريق التحرير

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