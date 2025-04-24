تفاصيل أكبر قضية مخدرات في مصر.. “الزعيمة الحسناء” على رأس شبكة دولية للاتجار

في تطور مثير بإحدى أخطر قضايا المخدرات بمصر، كشف موقع “المصري اليوم” عن تفاصيل سقوط شبكة يقودها المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة حمادة خليفة، والتي اتُهمت بقيادة تشكيل عصابي متخصص في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وبحسب مصادر قضائية وأمنية، فإن السلطات تابعت نشاط الشبكة لمدة 40 يومًا، قبل أن تُصدر نيابة استئناف القاهرة إذنًا بالقبض على أفراد التشكيل في 17 أبريل 2025. وأسفرت الحملة عن ضبط 165 كغ من المواد المخدرة، إضافة إلى أدوات تصنيع ومواد كيميائية.

التحريات أكدت أن سارة خليفة كانت تجلب المادة الخام من الصين، وتنقلها عبر الإمارات مستخدمة إقامتها الذهبية، وتدخلها إلى مصر متخفية في شحنات “مستحضرات تجميل وإكسسوارات”، ليتم تخزينها وتصنيعها في شقة بمدينة السلام تحت إشراف شقيقها محمد.

الشرطة ألقت القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، بينهم “خالد الأبيض”، و”أحمد.ع”، و”إسماعيل.أ”، و”سامح.س” (هارب)، و”دردي العراقي” (هارب).

الحملة الأمنية نُفذت بتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من فروعها، بمشاركة 11 ضابطًا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بـ”جلب وتصنيع والاتجار في المخدرات”، وأمر قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة بتمديد حبسهم الاحتياطي لمدة 15 يومًا.