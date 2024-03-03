أكبر مبلغ لأتعاب المحاماة.. محامون يطالبون تسلا بدفع 6 مليارات دولار

تقدم المحامون بطلب إلى محكمة تشانسيري في ولاية ديلاوير الأمريكية، للحصول على أسهم بقيمة 6 مليارات دولار في شركة “تسلا” الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، كأتعاب محاماة، ورسوم لنجاحهم في إثبات أن حزمة رواتب الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، لعام 2018 كانت غير قانونية.

ويعتبر هذا أكبر مبلغ لأتعاب المحاماة، حيث كان أكبر رقم مسجل كأتعاب محاماة، هو 688 مليون دولار في عام 2008، حصل عليه المحامين الذين عملوا في الدعاوى الجماعية المتعلقة بشركة “إنرون”.

“تسلا” فشلت في إثبات أن مستحقات ماسك عادلة

وفي وقت سابق، اقنع المحامون المحكمة بإلغاء حزمة رواتب، ومكافآت وتعويضات، “ماسك” البالغة 56 مليار دولار اعتبارًا من عام 2018، حيث حكم القاضي بأن مجلس إدارة “تسلا” فشل في إثبات أنها عادلة للمساهمين.

وما زال بمقدور شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، وإيلون ماسك الاستئناف على الحكم.

ووفق اتفاق 2018، حصل “ماسك” على خيارات أسهم في شركة “تسلا” على 12 مرحلة بقيمة قصوى تصل إلى 55.8 مليار دولار، وذلك كمكافآت له، إذا زادت القيمة السوقية لشركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، وأرقام أعمالها بقيم محددة.

مبررات طلب أكبر مبلغ لأتعاب المحاماة

وفي يوم الجمعة، قدم المحامون التماسا إلى المحكمة بشأن أتعاب المحاماة، والرسوم والنفقات، وقال المحامون إن أتعاب المحاماة، والرسوم ستكون مبررة بالنظر إلى مقدار القيمة التي قدموها لمساهمي “تسلا”.

ويمثل المحامون المساهم والمستثمر في تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي رفع الدعوى نيابة عن زملائه المستثمرين في الشركة.

ويطالب المحامون بأكثر من 11% من أسهم تسلا التي كانت ستذهب إلى “ماسك”، أو نحو 29.4 مليون سهم.

وأغلق سهم “تسلا” يوم الجمعة في نهاية تداولات الأسبوع، عند 202.64 دولارا للسهم الواحد، مما يعني أن الرسوم ستبلغ حوالي 5.96 مليار دولار.

المحامون يقدمون تفاصيل الرسوم والنفقات

ويطالبون المحامون من شركة “تسلا”، دفع الرسوم لأنها استفادت من عودة حزمة رواتب، ومكافآت ماسك، والتي قال الفريق القانوني إنها ستؤدي إلى إعادة 266 مليون سهم إلى شركة صناعة السيارات.

وكتب المحامون: “يتمتع هذا الهيكل بميزة ربط الاتعاب مباشرة بالمنفعة التي تم إنشاؤها، ويتجنب أخذ سنت واحد من الميزانية العمومية لشركة “تسلا” لدفع الرسوم”، مضيفين أن الرسوم ستكون معفاة من الضرائب لشركة “تسلا”.

وأشاروا إلى أن الأسهم التي يطلبونها ستكون قابلة للتداول بحرية، في حين تضمنت خيارات أسهم “ماسك” فترة احتفاظ مدتها 5 سنوات تبدأ من وقت ممارستها.

وأشاروا إلى أنهم أخذوا القضية على أساس الطوارئ، ولن يحصلوا على شيء إذا خسروا.

ويتطلب التقاضي في هذا الإجراء تخصيص قدر كبير من وقت محامي المدعي وموارده على مدى 6 سنوات، بما في ذلك نفقات كبيرة من أمواله الخاصة، بحسب ما قال المحامون.

المحامون عملوا على القضية 20 ألف ساعة

وقال المحامون إنهم، على مدار تاريخ القضية، سجلوا بشكل جماعي 19.500 ألف ساعة مما يعني أن التعويض الذي يبلغ حوالي 6 مليارات دولار، بما يعادل 305,550 دولارًا في الساعة.

كما يطالب المحامون، ومقرهم ديلاوير، ونيويورك، أيضًا بسداد نفقات قدرها 1.1 مليون دولار.

ماسك يعتزم استئناف الحكم

كانت حزمة رواتب ماسك هي الأكبر على الإطلاق التي تم الكشف عنها في الشركات الأمريكية، وفقًا لحكم قاضية محكمة ديلاوير كاثلين ماكورميك المؤلف من 200 صفحة.

وقالت إن العملية التي أدت إلى الحزمة كانت “معيبة” جزئيًا لأن ماسك قاد عملية تحديدها، وقد تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة “تسلا”، “الذين كانوا مدينين لماسك”.

ومن المتوقع أن يستأنف الرئيس التنفيذي والملياردير لشركة “تسلا” الحكم.

وقال ماسك، إنه سوف يسعى إلى نقل موقع تأسيس شركة “تسلا” إلى ولاية تكساس.