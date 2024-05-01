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إيقاف 166 متهمًا بالفساد في 7 وزارات بالسعودية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2024 في سلسلة من التحقيقات الجنائية والإدارية، حيث كشفت عن تورط 166 شخصًا في جرائم الفساد واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن بدء التحقيق في عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024، حيث تورط فيها 166 مواطناً ومقيماً في 7 وزارات مختلفة بجرائم الفساد، وقد تم توقيفهم بناءً على ذلك.

وفي تصريح للهيئة، أوضحت أنها نفذت خلال الشهر الماضي 1790 جولة رقابية، وحققت مع 268 مشتبهاً به في وزارات: الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت الهيئة أنه تم إيقاف 166 مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ومن بينهم من تم إطلاق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم في تهم تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي بمنصة”اكس”، أنها ستواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم للقضاء، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون المعمول به في المملكة.

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