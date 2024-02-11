شبح العصفور الأزرق يضع إيلون ماسك في قفص الشهادة

قريبا يمثل أغنى رجل في العالم، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ” Elon Musk “، للإدلاء بشهادته أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بشرائه لموقع “إكس” (تويتر سابقا) بـ44 مليار دولار.

وتقوم حاليا محكمة فيدرالية في كاليفورنيا بتنفيذ أمر الاستدعاء لإيلون ماسك للإدلاء بشهادته.

شهادة ماسك مطلوبة بأمر المحكمة

وقضت المحكمة الفيدرالية بأن الأدلة التي تم جمعها ذات صلة، وجوهرية لتحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وأن الشهادة المطلوبة من ماسك ليست مرهقة بشكل غير ضروري، حسبما جاء في ملف المحكمة يوم الجمعة. وأمرت الطرفان بالاجتماع خلال أسبوع واحد وتحديد موعد، ومكان للشهادة.

أدى أمر القاضية الأمريكية لوريل بيلر، الذي صدر مساء السبت، إلى إضفاء الطابع الرسمي على الحكم المبدئي الذي أصدرته في ديسمبر، والذي انحاز إلى الهيئة التنظيمية، بحسب رويترز.

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، دعوى قضائية ضد ماسك في أكتوبر لإجبار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وسبيس إكس، على الإدلاء بشهادته كجزء من التحقيق في شرائه لشركة تويتر عام 2022، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعاد تسميته فيما بعد إلى “X”، ورفض ” Elon Musk “، حضور مقابلة في سبتمبر كانت جزءًا من الصفقة.

وتفحص الوكالة ما إذا كان ” Elon Musk “، قد اتبع القانون عند تقديم الأوراق المطلوبة بشأن مشترياته من أسهم “تويتر”، وما إذا كانت تصريحاته المتعلقة بالصفقة مضللة.

ماسك يتهم اللجنة بالتحرش

وعارض “ماسك ” محاولة لجنة الأوراق المالية والبورصة لإجراء مقابلة معه، قائلًا إنها فعلت ذلك مرتين بالفعل، واتهم الهيئة التنظيمية بالتحرش.

ورفضت القاضية بيلر هذه الحجة. وقالت في الحكم إن هيئة الأوراق المالية والبورصة لديها سلطة إصدار أمر الاستدعاء، الذي يطلب المعلومات ذات الصلة.

وفي حال إذا لم تتمكن لجنة الأوراق المالية والبورصات، و” Elon Musk “، من الاتفاق على تاريخ ووقت للمقابلة، قالت بيلر إنها ستستمع إلى كلا الجانبين وتقرر نيابةً عنهما.

سبب الخلاف بين ماسك واللجنة

وكان الخلاف بين ” Elon Musk “، ولجنة الأوراق المالية والبورصة قد بدأ عندما رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضده بعد أن غرّد قائلا “التمويل مضمون” في عام 2018 في إشارة إلى خطة محتملة لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.

ولتسوية هذه القضية، وافق ” Elon Musk “، على أن يقوم محامي شركة تسلا بفحص تغريداته حول صانع السيارات الكهربائية.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضده مرة أخرى في عام 2019 بزعم انتهاك هذا الشرط.

وطلب ” Elon Musk “، من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة الاتفاقية، قائلا إنها تنتهك حقه الدستوري في حرية التعبير.