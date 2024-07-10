بـ500 مليون دولار.. ماسك يربح دعوة بخصوص تسريح موظفي تويتر

نجح إيلون ماسك، مالك شركة “إكس” (X Corp) المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في تجنب دفع مئات الملايين من الدولارات كمكافآت نهاية خدمة لموظفين تم تسريحهم بعد استحواذه على الشركة في أكتوبر 2022. وفقاً لبلومبرغ.

وكانت دعوى قضائية قد رفعت ضد “إكس” وماسك تطالب بدفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار لنحو 6000 موظف تم تسريحهم بموجب أحكام قانون تأمين دخل تقاعد الموظفين الفيدرالي.

و زعم المدعيان، وهما الرئيس العالمي السابق لقسم التعويضات والاستحقاقات بشركة “تويتر” ومدير سابق آخر، أن العمال حصلوا على تعويضات تعادل أجر شهر واحد فقط، بينما كانوا يستحقون مكافأة نهاية خدمة بموجب القانون.

لكن قالت القاضية ترينا طومسون، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء، إن مطالبات الموظفين غير مستحقة.

وأوضحت القاضية أن “إكس” أخبرت الموظفين بعد الاستحواذ عليها أن أي شخص يُسرح من العمل سيحصل على تعويض نقدي فقط، دون مكافأة نهاية خدمة.

انتصار ماسك

ويعد هذا القرار انتصارًا هامًا لماسك و”إكس”، حيث يوفر للشركة مبالغ طائلة كان يمكن أن تدفع كمكافآت نهاية خدمة.