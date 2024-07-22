الإمارات تصدر أحكاما بالسجن والإبعاد على 57 بنغاليا بقضية التجمهر

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أمس أحكاما على 57 متهما من الجنسية البنغالية في “قضية التجمهر”.

وتضمنت الأحكام السجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 53 آخرين، بينما تم إصدار حكم بالسجن 11 سنة مع الإبعاد على متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

تفاصيل الأحكام في قضية التجمهر:

السجن المؤبد: 3 متهمين أدينوا بدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

3 متهمين أدينوا بدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم. السجن 10 سنوات: 53 متهما أدينوا بالتجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى التظاهرات ونشر مقاطع تحريضية على الإنترنت، مع الإبعاد بعد انقضاء العقوبة

53 متهما أدينوا بالتجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى التظاهرات ونشر مقاطع تحريضية على الإنترنت، مع الإبعاد بعد انقضاء العقوبة السجن 11 سنة مع الإبعاد: متهم واحد أدين بالتجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى التظاهرات ونشر مقاطع تحريضية على الإنترنت، مع الإبعاد بعد انقضاء العقوبة.

بدأت النيابة العامة التحقيق في وقائع التجمهر وإثارة الشغب التي وقعت في عدة إمارات في الدولة.

واعترف العديد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، كما تم ضبط أجهزة بحوزة المتهمين.

وشهدت المحاكمة تغطية إعلامية واسعة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما دفع محامو الدفاع بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة.