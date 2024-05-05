قرار سعودي بإلغاء لقب ‘معالي’ عن المتهمين بالفساد والخيانة

تداولت حسابات التواصل الاجتماعي و الوسائل الإعلامية في السعودية خطابًا رسميًا يتناول قرارًا ملكيًا صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

القرار يتعلق بمنع إطلاق لقب “معالي” على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الخيانة أو الفساد أو يخلون بنزاهة الوظيفة العامة، خاصةً إذا كانوا يشغلون مرتبة “وزير” أو “ممتازة”.

بموجب القرار، لن يُمنح لقب “معالي” لأي شخص يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الخيانة، بما في ذلك الوزراء والمسؤولين ذوي المراتب العالية.

يتضمن القرار سحب اللقب والامتيازات المرتبطة به من المتهمين، سواء كانت هناك أحكام قضائية ضدهم أو تم التسوية معهم.

وجاء بنص الخطاب المتداول: “استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي (وزير) و (الممتازة)، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.

وبعد الاطلاع على ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال التعامل مع من يرتكبون جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخل بنزاهة الوظيفة العامة.

اعتمدوا عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي، أو تمت التسوية معهم، وسحب المزايا التي يتمتعون بها بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، وكذلك سحب الأوسمة التي يحملونها. وإكمال ما يلزم بموجبه”.

حظى القرار ترحيب واسع كخطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وشهد تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.