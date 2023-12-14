قبرص تبحث عن حل لقضية لجوء السوريين

دعا قنسطنينوس يوانو وزير الداخلية القبرصي الاتحاد الأوروبي للتفكير في إعلان أجزاء من سوريا كمناطق آمنة لإعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم وذلك بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الجدد إلى شواطئ بلاده.

وقال يوانو في مقابلة مع وكالة “رويترز“، إن لاده تستعد لطرح موضوع إعادة اللاجئين بشكل رسمي على بروكسل “علينا البدء بنقاش لإعادة تقييم مسألة سوريا.. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.

ورأى أنه في ظل تنامي الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فإن بلاده تتوقع المزيد من تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء ما يزيد من الضغط على مواردها.

وأضاف: “لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد”. وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا.

وتطالب قبرص الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياسات التكتل، وقالت إنها تعمل على رفع قدرتها لاستضافة اللاجئين لكنها تريد دعم شركائها.

كما طالب بزيادة الدعم للبنان الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين، ودرس وضع سوريا وما إذا كانت عودة اللاجئين إلى هناك آمنة.

واستند يوانو في مطالبه لتقرير صادر في شباط/فبراير عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أشار إلى أن محافظتي دمشق وطرطوس السوريتين “لا يوجد فيهما خطر حقيقي لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي”.

وبحسب التقديرات هناك أكثر من 5 ملايين شخص فروا من سوريا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل أكثر من 10 أعوام وتوجه معظمهم إلى لبنان وتركيا.

وأصبحت قبرص من المقاصد الرئيسية للمهاجرين بعد إغلاق نقطة انطلاق تركية صوب الجزر اليونانية في اتفاق أبرم في 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وبلغت طلبات اللجوء في قبرص ذروتها عند حوالي 21565 في 2022، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في 2002. وشهدت قبرص وصول 1043 سورياً على قوارب في تشرين الأول/أكتوبر أي بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت 795 وافداً أي ما يقرب من 3 أضعاف العدد المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ويعود جزء من الارتفاع إلى اختلاف في قبرص نفسها. ففي الفترة من 2019 إلى 2022، أصبحت البلاد جهة الاستقبال الحدودية الرئيسية لمسار جديد للمهاجرين من أفريقيا عندما دخل الآلاف إلى جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها بتأشيرات طلاب، ثم تم تهريبهم عبر خط وقف إطلاق النار إلى قبرص اليونانية المعترف به دوليا في الجنوب.

وتم إغلاق هذا الباب الخلفي نظريا من خلال تشديد الإجراءات الأمنية على طول “الخط الأخضر” الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا مما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد الوافدين بمقدار الثلثين هذا العام. لكن السلطات تشعر بالقلق من أنه إذا أغلق باب، فقد يُفتح آخر.

وتقول السلطات إن تدفق اللاجئين السوريين يتسارع. ففي وقت هدوء البحار يمكن أن يستغرق قارب صيد صغير من 18 إلى 20 ساعة للوصول من لبنان إلى قبرص.

وقال بيوانيس أرتيميو رئيس وحدة الموانئ والشرطة البحرية في مدينة فاماغوستا “شهد العامان الماضيان زيادة كبيرة، وبلغت ذروتها منذ آب/أغسطس من العام الجاري”.

ويصل المهاجرون بشكل متكرر إلى الشاطئ عند منطقة كاب غريكو في شرق قبرص، إذ يقطعون مسافة 185 كيلومترا من سوريا أو لبنان.

وقال يوانو إن قبرص على اتصال وثيق مع لبنان الذي اعترض الكثير من السفن. مشيرا إلى أن قبرص عرضت على لبنان المساعدة الفنية والدوريات المشتركة وتعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم المزيد من المساعدة المباشرة له.

كما طرح فكرة “المناطق الآمنة” خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن فحص طلبات اللجوء. وأضاف أن إيطاليا أعلنت بالفعل عن خطة لبناء مراكز في ألبانيا.