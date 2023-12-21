فيديو خطف طفلتين في مصعد في مصر.. تعرف علي كامل التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية في مصر تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان بخطف طفلتين من أحد المصاعد.

وأصدرت الداخلية بياناً صحفياً مساء الأربعاء قالت فيه إنه بالفحص تبين أن والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) تقدمت يوم 13 ديسمبر 2023 ببلاغ إلى القسم تضمن قيام طليقها (محاسب في إحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وتابع البيان: الزوجة طلبت إثبات ذلك دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيما مع والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يفيد ذلك.

فيديو خطف طفلتين في مصعد في مصر

وأوضح البيان أنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وقالت الداخلية في البيان إنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين “أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة”، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، بحسب البيان.

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