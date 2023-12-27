فيديو التعدي على رجل الأمن.. الداخلية الكويتية تتعامل بحزم 3 قضايا في 48 ساعة للمتهمين

تعاملت وزارة الداخلية الكويتية، بحزم مع واقعة تعد شاب، وأسرته على رجل الأمن، مؤكدة أن الإساءة والتعدي على رجال الشرطة (الأمن)، خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على رجل الأمن (شرطي) أثناء أداء واجبه، في شارع حيوي بمنطقة الجابرية.

وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادث اعتداء شاب، وأسرته، بالأيدي على رجل أمن (شرطي) في شارع حيوي منطقة الجابرية في الكويت عصر الاثنين، ما تسبب في إثارة غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس المتهمين 10 أيام على ذمة التحقيق

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن القضايا الموجهة، للمتهمين بالتعدي على رجل الأمن، وأنه تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانين بشأن واقعة التعدي على رجل الأمن في منطقة الجابرية، بالكويت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، الاثنين، والثلاثاء.

بيان وزارة الداخلية الأول

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها الأول الاثنين، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”(تويتر سابقا)، إن واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، والتي تم تداولها في مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تمت إحالتها إلى المخفر، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الإعلام الأمني:

بالإشارة الى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء اداء واجبهم، حيث توضح الإدارة انه تم احالة الواقعة الى المخفر وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. pic.twitter.com/91pRjmDeB6 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 25, 2023

توجيه 3 اتهامات للمتهمين

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها الثاني، الثلاثاء، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”(تويتر سابقا)، أنه إلحاق للبيان الأول السابق لوزارة الداخلية الصادر الاثنين، بشأن واقعة التعدي على رجال الأمن، أثناء أداء واجبهم، تؤكد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وتوجيه 3 اتهامات (قضايا) متنوعة بحقهم، تمثل كلا منها قضية بذاتها.

وأضافت وزارة الداخلية، في البيان، أن تلك الاتهامات (القضايا) الثلاثة، التي تمثل كلا منها قضية بمفردها، تشمل التعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل، وإهانة موظف عام، وإساءة استخدام هاتف (تصوير).

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر حبس المتهمين في الواقعة 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة السيارة (المركبة) إلى كراج (جراج) حجز المرور.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام البيان، أنها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن.

الإعلام الأمني:

الحاقا للبيان السابق لوزارة الداخلية بشأن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.



تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم :-

– تعدي على موظف عام اثناء تأدية العمل

– اهانة موظف عام

– ⁠اساءة استخدام… pic.twitter.com/fVeaJLFbrD — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 26, 2023

فيديو التعدي على رجل الأمن

وكشفت صحيفة “المجلس” الإلكترونية الكويتية تفاصيل حادث الاعتداء على رجل الأمن (الشرطي)، موضحة أن شابا كويتيا، يبلغ من العمر 21 عاما، كان يقود سيارة رياضية باستهتار ورعونة، في الشارع الرئيسي الحيوي بمنطقة الجابرية، فأوقفه رجل أمن، وطلب منه ركوب سيارة الشرطة (الدورية).

وأضافت الصحيفة، أنه أثناء توقيف رجل الأمن للشاب الكويتي، حضرت والدة الشاب بسيارتها، كما حضر والده أيضا بسيارته، واعترضا على توقيف ابنهم، مما استدعي من رجل الأمن طلب الإسناد من الدوريات، وعندها قام الشاب ووالدته بالاعتداء على رجل الأمن، فتمت السيطرة على الشاب، وأسرته، ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية حيث تم توجيه لهم الاتهامات السابقة.