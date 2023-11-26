عقوبة ضخمة تنتظره.. ضبط مقتني للكائنات المحنطة بالسعودية

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن يقتني 102 كائنا فطريا محنطا بدون ترخيص في المنطقة الشرقية.

وتضم الكائنات الفطرية المحنطة التي كانت مع المواطن السعودي، ثلاثة كائنات مهددة بالانقراض.

ومن المتوقع أن تصل عقوبة المتهم إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام من المقتنيات بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة لاتزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لاتزيد عن (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية الذي استلم الكائنات.

وأرجعت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على المواطن إلى عدم استخراج ترخيص وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وناشدت القوات المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء “واس”.