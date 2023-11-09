مصر.. القبض على صاحب مجموعة شركات

ألقت السلطات المصرية القبض على صاحب مجموعة شركات، مقيم في محافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير شرعية.

محاولة صاحب مجموعة شركات غسيل 11 مليون

وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 11 مليون جنيه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة الإجراءات القانونية حياله.