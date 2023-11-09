فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر.. القبض على صاحب مجموعة شركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة الإجراءات القانونية حياله

فريق التحرير by فريق التحرير
صاحب مجموعة شركات

ألقت السلطات المصرية القبض على صاحب مجموعة شركات، مقيم في محافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير شرعية.

محاولة صاحب مجموعة شركات غسيل 11 مليون

وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 11 مليون جنيه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة المنظمة الإجراءات القانونية حياله.

صاحب مجموعة شركات
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...