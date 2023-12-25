سفاح براغ.. 15 قتيلا و24 جريحا تعرف إلى تفاصيل أسوأ حادثا بالتشيك

ارتفع عدد ضحايا سفاح براغ، الذي قام بعملية إطلاق نار في إحدى جامعات العاصمة براغ، الخميس الماضي، إلى 15 قتيلا و24 مصابا من بينهم أسرة عربية إماراتية.

ولا تزل أجواء الصدمة تسيطر على مقصد السياحة، المركز التاريخي لمدينة براغ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بعد أن فتح سفاح براغ، الرصاص من بندقية كبيرة، على الطلاب في الجامعة، في أسوأ حادث إطلاق نارا جماعي تشهده جمهورية التشيك دولة مستقلة في عام 1993.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الذعر الذي اندلع بعد ظهر الخميس الماضي، في الجامعة بوسط المدينة، حيث اختبأ الزوار، وتشبثت مجموعة من الطلاب اليائسين بحافة مبنى في محاولة لإنقاذ حياتهم.

وهرعت الشرطة التشيكية إلى مكان الحادث في ساحة جان بالاخ بعد الساعة 3 مساءً بقليل، وواجهت الواقع المروع الذي تم فيه قتل 15 شخصًا، وأقدم المسلح على الانتحار بعد ذلك بوقت قصير.

سفاح براغ، الذي تم تسميته بديفيد كوزاك البالغ من العمر 24 عامًا، انتحر بعد محاولته الاختباء في معرض، وتم تعقبه إلى السطح، بحسب صحيفة إندبندت البريطانية.

وسفاح براغ، معروف عنه بأنه طالب ممتاز دون سوابق جنائية، لكن تم الاشتباه فيه منذ انتحاره في مذبحة الجامعة، في جرائم أخرى، مثل وفاة والده، وإطلاق النار على رجل، وابنته الرضيعة البالغة من العمر شهرين في منطقة غابات الأسبوع الماضي.

وقبل إطلاق النار الجماعي في جامعة تشارلز، يُعتقد أنه احتفظ بمذكرات باللغة الروسية على تطبيق المراسلة تليغرام، حيث كتب: “أريد القيام بإطلاق نار في مدرسة وربما الانتحار”.

وأخبر رئيس شرطة براغ، مارتن فوندراسيك، الصحفيين، أن 10 من بين المصابين الـ 24 في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغًا يفيد بأن رجلاً من المحتمل أن يتوجه إلى براغ من مدينته في منطقة كلادنو، بنية الانتحار.

واتصلت صديقة لسفاح براغ، بالشرطة في الساعة 12.26 ظهرًا لتقول إنها تلقت رسالة نصية تشير إلى رغبته في الانتحار، ولم يكن يرد على مكالماتها.

بعد سلسلة من المنشورات على تليغرام، حضرت الشرطة إلى عنوان منزله واكتشفت جثة والد “كوزاك” في الساعة 12.45 ظهرًا، بقرية هوستون غرب براغ، وعُثر على أسلحة ومتفجرات في مكان الحادث، وتمت معرفة أن “كوزاك” كان من المقرر أن يحضر محاضرة في الساعة 2 بعد الظهر في مبنى جامعي بجوار ساحة المدينة القديمة في براغ.

في تمام الساعة 1:15 ظهرًا، أعلنت السلطات عن حملة بحث وطنية عن المشتبه به، وصدر الأمر في الساعة 1:27 ظهرًا بتفتيش كلية الفنون.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث وأخلت مبنى بحلول الساعة 2:22 ظهرًا، لكنها تلقت معلومات في الساعة 2:49 ظهرًا تفيد بأن كوزاك موجود في الجامعة بجانب ساحة جان بالاخ.

في الساعة 2:59 ظهرًا، وردت تقارير عن إطلاق نار، ودخل الضباط الأوائل المبنى خلال أربع دقائق. عرض مؤتمر صحفي لقطات درامية لهم وهم يطهرون الطوابق بشكل منهجي مع إخلاء الطلاب المذعورين.

وتم إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي وطلاب كلية الفنون في جامعة تشارلز يفيد بوجود مسلح في أحد مبانيها ويطلب من الموظفين “البقاء في أماكنهم”.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا من الناس يركضون من الساحة، بينما احتجز الطلاب أنفسهم في الفصول الدراسية بتكديس الأثاث أمام الأبواب. وتظهر صور أخرى يُعتقد أنها للمُسلح، يرتدي ملابس سوداء ويحمل بندقية كبيرة وهو يوجهها نحو الساحة.

وتم إغلاق المنطقة وطُلب من الناس مغادرة الشوارع المحيطة والبقاء في الداخل. قال زوجان بريطانيان كانا يحتفلان بشهر العسل إنهما شعرا بالرعب بعد أن ركض ضابط شرطة إلى مطعمهما وصرخ عليهما بالبقاء مستلقون على الأرض.

وصرح مدير شرطة براغ في مؤتمر صحفي: رأيت أكوامًا من الذخيرة في الممرات، لقد كان الأمر لا يصدق”. ويعتقد أن سفاح براغ، كان سيستمر في إيذاء المزيد من الناس لو لم يذهب إلى شرفة الجامعة، “حيث لقي حتفه في النهاية”.

خلال إطلاق النار، قُتل 14 شخصًا قبل أن ينتحر المُسلح بعد أن أدرك أنه محاصر. خضع العديد من الأشخاص الآخرين لعمليات جراحية حرجة بعد نقلهم إلى المستشفى، وأصيب العديد من الضحايا بطلقات في الرأس، والصدر، والذراعين.

وثلاثة من المصابين من جنسيات أجنبية، منهم شخصان من الإمارات العربية المتحدة، وشخص واحد من هولندا.

إصابة أسرة إماراتية في مذبحة سفاح براغ

وأصيب زوجان إماراتيان وابنتيهما في مذبحة سفاح براغ التي وقعت يوم الخميس الماضي، وأدت إلى مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين.

وغادر الزوجان، المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، غرفة العناية الفائقة يوم الجمعة الماضية، بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين.

وأصيبت السيدة روضة المحرزي برصاصة في الصدر بالقرب من القلب، كما أصيب زوجها برصاصتين في الكتف والصدر.

وكان الزوجان وابنتاهم، مريم البالغة من العمر 10 سنوات ولطيفة الأصغر سنا منها بعامين، في رحلة سياحية إلى جمهورية التشيك عندما وقعت المذبحة.

من هو سفاح براغ؟

في حين لم يتم التعرف عليه رسميًا من قبل شرطة التشيك، تم تسمية ديفيد كوزاك على أنه مرتكب أسوأ عملية إطلاق نارا جماعي في البلاد.

لم يتم ربطه بأي أيديولوجيات متطرفة، وتعتقد الشرطة أنه تصرف بمفرده ولم يكن لديه شركاء ومع ذلك، تشير منشورات مروعة على تطبيق الوسائط الاجتماعية المشفرة إلى أنه تأثر بإطلاق نار في مدرسة مؤخرًا في روسيا، حيث قتلت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا زميلتها في الفصل وأصابت خمسة آخرين في بريانسك، غرب روسيا.

تعمل الشرطة أيضًا على نظرية مفادها أن المسلح مسؤول عن مقتل شخصين الأسبوع الماضي في غابة كلانوفيكي بالقرب من براغ.

ما هي دوافع سفاح براغ؟

وقال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، لا يوجد مؤشر على أن مذبحة سفاح براغ، لها أي علاقة بالإرهاب الدولي إنها جريمة بشعة، لم تشهدها جمهورية التشيك من قبل.

وشكر رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، خدمات الطوارئ التي استجابت، قائلاً إن أفكاره مع عائلات الضحايا.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “لا يوجد مبرر لهذا الفعل الوحشي. أشعر مثل كثير منكم بحزن عميق واشمئزاز في وجه هذا العنف المقيت”.

وتابع: جرائم الأسلحة النارية نادرة نسبيًا في جمهورية التشيك ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأسوأ في تاريخها.

يذكر أنه في ديسمبر 2019، قالت الشرطة إن مسلحًا يبلغ من العمر 42 عامًا قتل 6 أشخاص في غرفة انتظار بالمستشفى في مدينة أوسترافا الشرقية بالتشيك قبل أن يفر، ويطلق النار على نفسه منتحرا.

وفي عام 2015، أطلق رجل النار على 8 أشخاص، وقتلهم ثم قتل نفسه في مطعم في أوهيرسكي برود.

الإمارات تدين حادث إطلاق نار داخل جامعة في براغ

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من القتلى، والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وتعاطفها لحكومة جمهورية التشيك، ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.