“سفاح التجمع”.. كيف قتل”تيك توكر” 3 سيدات في مصر؟

نشرت النيابة العامة المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل قتل الـ “تيك توكر” (مؤثر بالتيك توك)، المعروف إعلاميا بـ “سفاح التجمع”، لثلاث سيدات، وكيفية الإيقاع بضحاياه، وارتكاب جرائمه.

وقالت النيابة العامة المصرية، إن القضية بدأت بتلقيها إخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بإحدى الطرق النائية بمحافظة بور سعيد، فانتقلت لمناظرة الجثمان، ومعاينة مسرح الجريمة، وأصدرت عددا من القرارات لتحديد هوية القتيلة، وكلفت الشرطة بجمع التحريات لتحديد مرتكب الجريمة، في القضية المعروف إعلاميا بـ “سفاح التجمع”.

قرارات النيابة وتحريات الشرطة لضبط المتهم

وحددت الشرطة المصرية، شخصية القاتل، وطريقة ارتكابه للجريمة، حيث تعرف عليها، وقام بتعاطي المواد المخدرة معها في مسكنه، وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم قام بقتلها، وتخلص من جثمان الضحية.

وأصدرت النيابة، بعد ورود تحريات الشرطة، عددا من القرارات:

1- ضبط المتهم وإحضاره.

2- ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.

3- ضبط هواتف المتهم.

طريقة قتل “سفاح التجمع” لضحاياه في لمنزله

وباستجواب المتهم، أقر في التحقيقات بأنه اعتاد على:

1- التعرف على السيدات عن طريق الإنترنت.

2- اصطحاب السيدات لمنزله لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن.

3- تعذيب هذه السيدات بطريقة “سادية”، داخل غرفة عازلة للصوت في منزله كان يستخدمها أيضًا في تصوير مقاطع الـ “تيك توك” التي يقدمها.

4- إعطاء هذه السيدات عقاقير مذهبة للوعي، وهم تحت تأثير المواد المخدرة.

5- يقوم المتهم، بقتل هذه السيدات، وتصوير الجريمة باستخدام هاتفه المحمول.

اعترافات “سفاح التجمع” بجرائمه

وأكدت النيابة العامة المصرية، أنها بمواجهة المتهم أقر:

1- بقتل المجني عليها، وتصويره الجريمة بهاتفه المحمول.

2- اعترافه بارتكاب نفس الجريمة مع سيدة أخرى، بعد اكتشاف مقاطع فيديو توثق الجريمة على هاتفه.

3- مثل المتهم، أمام النيابة العامة، طريقة ارتكابه الواقعتين، وأرشد عن كمية من المواد المخدرة، والعقاقير الطبية في منزله، والمتعلقات الشخصية لإحدى الضحايا.

اكتشاف الجريمة الثالثة لـ “سفاح التجمع”

قامت النيابة المصرية، بعمل حصر للجثامين المجهولة التي تم العثور عليها في وقت معاصر للجريمتين في محيط منزل المتهم، فوجدت ضحية أخرى تتشابه معهم في الظروف ذاتها، والعثور على العقار الطبي المغيب للوعي المستخدم في الجريمتين، وعند مواجهة المتهم أقر بقتله للسيدة الثالثة أيضا، وكانت جميع ضحاياه “فتيات الليل” من القاهرة.

من هو “سفاح التجمع” المؤثر على “تيك توك”؟

1- ولد عام 1978، وتخرج في إحدى الجامعات الأمريكية، وهو مزدوج الجنسية حيث يحمل الجنسية الأمريكية.

2- عمل مدرس ثم ترك المهنة ليعمل في المهن الحرة

3- تزوج وانفصل عن زوجته من 4 سنوات، بعد إقامته دعوى زنا ضدها، ولديه ابن يبلغ من العمر 10 أعوام، حصلت هي على حق حضانته.

4- المتهم قرر الانتقام من النساء بسبب زوجته، وقام بتعذيبهم بطريقة سادية، وممارسة أفعال جنسية معهم بطرق غريبة، ثم قتلهم.

5- عمل “تيك توكر” يقدم محتوى تعليمي على قناته لتعليم التحدث الإنجليزية بلهجة أمريكية، ولديه نحو 630 ألف متابع، وحققت قناته أكثر من 7 ملايين إعجاب، وآخر فيديو قام بنشره كان 23 أبريل الماضي.